Négociations suspendues entre les acteurs hollywoodiens en grève et les studios

(Reuters) - Les négociations entre les studios hollywoodiens et le syndicat d'acteurs SAG-AFTRA ont été suspendues notamment en raison d'un désaccord sur le partage des revenus du streaming, a déclaré mercredi l'Alliance of Motion Picture and Television Producers(AMPTP). SAG-AFTRA, qui représente 160.000 acteurs de télévision et de cinéma, soit le plus grand syndicat d'Hollywood, s'est joint à la grève des scénaristes le 14 juillet dernier pour réclamer des augmentations de salaires et des primes liées au développement du streaming, ainsi que des assurances que les emplois des acteurs ne seront pas remplacés par l'intelligence artificielle. Le syndicat a présenté ses dernières propositions mercredi. "L'offre actuelle de SAG-AFTRA comprenait ce qu'elle qualifié de prime d'audience qui, à elle seule, coûterait plus de 800 millions de dollars par an - ce qui créerait un fardeau économique insoutenable", a déclaré l'AMPTP, qui représente Walt Disney, Netflix et d'autres studios. Sur des questions telles que les augmentations générales de salaire, les droits résiduels des films à gros budget liés au streaming et les primes d'audience, l'AMPTP a proposé les mêmes conditions que celles ratifiées par la Directors Guild of America (DGA) et la Writers Guild of America (WGA), a indiqué le syndicat des studios, ajoutant que la SAG-AFTRA les avait rejetées. La SAG-AFTRA n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat. L'AMPTP espère que le syndicat des acteurs reviendra sur sa décision et reprendrait bientôt des négociations productives, a-t-il affirmé. (Reportage Gursimran Kaur à Bangalore ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)