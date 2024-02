Neel Kashkari (Fed) voit "deux à trois baisses" des taux aux Etats-Unis cette année

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La banque centrale américaine devrait probablement réduire le taux des fonds fédéraux à deux ou trois reprises cette année sur la base des informations dont elle dispose actuellement sur l'économie, a déclaré mercredi le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, tout en notant que son opinion n'est pas ferme. "Au stade acuel, je dirais que deux à trois réductions me semblent appropriées pour le moment (...) c'est ce dont je crois en me basant sur les données dont nous disposons actuellement", a-t-il dit lors d'une interview accordée à la chaîne de télévision CNBC. Neel Kashkari a ajouté que si le marché de l'emploi restait solide, la banque centrale américaine pourrait réduire ses taux plutôt "lentement", mais qu'en cas de ralentissement important de l'emploi, elle pourrait être amenée à agir plus rapidement. (Reportage Lindsay Dunsmuir, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)