NBA : Wembanyama éteint les Suns !

par Mattys Bernard (iDalgo) Une prestation majuscule. Cette nuit, Victor Wembanyama a signé sa toute première grosse performance en NBA. Auteur de 38 points, 10 rebonds et 2 passes décisives, le Français a ébloui le parquet du Footprint Center. Cerise sur le gâteau, les Spurs sont allés chercher une deuxième victoire consécutive face à Phoenix (132-121), la 3e de la saison. La belle série continue pour les 76ers. Opposés aux Raptors, les coéquipiers de Joel Embiid, une nouvelle fois remarquable (28 points, 13 rebonds, 7 passes), ont signé leur troisième victoire consécutive et consolidé leur 2e place dans la Conférence Est (114-99). Enfin, dans les autres résultats de la nuit, les Pelicans sont venus à bout des Pistons (125-116) tandis que les Magic, emmenés par un grand Paolo Banchero (30 points, 9 rebonds, 5 passes), se sont imposés sur le fil face aux Jazz (115-113).