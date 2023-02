NBA : Le Bron James devient meilleur marqueur de tous les temps !

par Antonin Gizolme (iDalgo) LeBron James rentre un peu plus dans l'Histoire de la NBA. Face à OKC, le joueur américain a inscrit 38 points pour porter son total en carrière à 38.890 unités, pour détrôner Kareem Abdul-Jabba, détenteur du record avec 38.887 points depuis 1984. Il aura donc fallu 20 ans au King pour réaliser pareille performance, débutée le soir du 29 octobre 2003 face aux Kings de Sacramento.

Coïncidence ou prémonition ? Toujours est-il que LBJ est désormais Roi, tout en haut de la NBA. Mais le record n'aura pas permis aux Lakers de l'emporter (130-133) dans une Crypto.com Arena en ébullition. Les playoffs s'éloignent encore pour les Lakers. Dans le même temps, Brooklyn a à nouveau chuté, battu par Phoenix, malgré les 43 points de Cameron Thomas, qui signe un troisième match de suite à +40 points. Victoires des Knicks, des Pelicans, des Grizzlies et des Nuggets.