NBA : Débuts contrastés pour Wembanyama

par Sebastien Salpietro (iDalgo) On attendait ses débuts avec impatience. Ce mercredi, 12 matchs ont eu lieu en NBA, dont un duel entre San Antonio et Dallas qui a vu Victor Wembanyama participer à sa première rencontre dans la grande ligue. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu pour le jeune prodige. En effet, il a longtemps été gêné par des problèmes de fautes qui l'ont empêché de montrer l'étendue de son talent. Résultat, il n'a joué que 23 minutes. Pourtant, ses statistiques restent très correctes avec 15 points, 5 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 1 contre. Il a même sonné la révolte, en fin de match, pour donner une chance aux Spurs de l'emporter, grâce à un trois points et un dunk. Mais Luka Doncic, auteur d'un triple-double à 33 points, 13 rebonds, 10 passes, en a décidé autrement grâce à un tir décisif derrière l'arc, pour clore le suspense à 30 secondes du terme. Au final, Dallas l'emporte à San Antonio sur le score de 126 à 119.