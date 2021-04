Navalny transféré dans une unité de soins pénitentiaire

Crédit photo © Reuters

par Anton Zverev

MOSCOU (Reuters) -L'opposant russe Alexeï Navalny a été transféré dans une unité de soins pénitentiaire, ont annoncé lundi son avocat et les services pénitentiaires russes, ces derniers qualifiant son état de "satisfaisant".

Âgé de 44 ans, Alexeï Navalny a entamé une grève de la faim le 31 mars en accusant les autorités de la prison où il est détenu depuis fin février de refuser de le soigner correctement pour de fortes douleurs au dos et aux jambes.

Alexeï Navalny risque une insuffisance rénale et sa vision se détériore, a déclaré ce week-end un syndicat de médecins proche de l'opposant.

Le principal détracteur du président Vladimir Poutine tente parallèlement de se remettre de ce que les médecins considèrent comme un empoisonnement via un agent toxique, en août dernier. Alexeï Navalny, soigné pendant cinq mois en Allemagne, purge une peine de deux ans et demi de prison à laquelle il a été condamné à son retour en Russie au début de l'année.

Les services pénitentiaires russes ont annoncé qu'Alexeï Navalny, transféré dans un hôpital pénitentiaire régional, s'était vu administrer des suppléments vitaminiques avec son accord et ils ont précisé que son état de santé était "satisfaisant".

L'un des avocats de l'opposant, Alexeï Lipster, a déclaré à Reuters qu'il était arrivé dans la colonie pénitentiaire où son client est hospitalisé mais qu'il n'avait pas encore pu le voir.

"Ils ne me refusent pas de le rencontrer mais je n'ai pas encore pu rentrer, je patiente", a-t-il dit.

Les partisans d'Alexeï Navalny ont lancé des appels à manifester dans tout le pays dans les prochains jours mais le Kremlin a prévenu que ces rassemblements, s'ils avaient lieu, seraient considérés comme illégaux et réprimés comme tels.

Josep Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères, a prévenu ce lundi que les autorités russes étaient tenues "pour responsables de l'état de santé de M. Navalny".

Washington a pour sa part mis en garde le pouvoir russe dimanche, le prévenant qu'il y aurait des "conséquences" si l'opposant venait à mourir.

Le Kremlin a précisé lundi qu'il riposterait à toute sanction à l'encontre de la Russie et a rejeté les commentaires émanant de l'étranger.

"L'état de santé des personnes condamnées et emprisonnées sur le territoire russe ne peut pas et ne devrait pas être une question qui les intéresse", a déclaré le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov.

