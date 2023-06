Navalny se défend devant la justice contre de nouvelles accusations d'extrémisme

MELEKHOVO, RUSSIE, 19 juin (Reuters) - Le leader de l'opposition Alexei Navalny a comparu lundi devant un tribunal russe pour se défendre contre de nouvelles accusations d'extrémisme qui pourraient prolonger sa peine d'emprisonnement de plusieurs dizaines d'années. L'audience s'est déroulée dans la colonie pénitentiaire IK-6 de Melekhovo, à environ 235 km à l'est de Moscou, où Alexeï Navalny purge déjà des peines d'un total de 11 ans et demi. Ses partisans accusent les autorités russes de tenter de le briser en prison afin de faire taire ses critiques à l'encontre du président Vladimir Poutine, ce que le Kremlin dément. Les journalistes n'ont pas été admis dans la salle d'audience, mais ont pu suivre l'audition en vidéoconférence depuis une salle voisine, avec un son à peine intelligible. Sur la vidéo, l'opposant apparaît mince, les cheveux coupés et vêtu d'un uniforme noir de prisonnier. Il est assis à un bureau, feuilletant des documents en s'entretenant brièvement avec l'un de ses avocats. Il s'est ensuite levé et a parlé pendant environ trois minutes, contestant l'autorité du juge. "Je pense que, compte tenu des circonstances actuelles et du droit pénal, vous devriez vous retirer", a-t-il déclaré. Il a également demandé que ses parents soient autorisés à assister à l'audience, affirmant qu'ils étaient venus à Melekhovo en pensant que la séance serait publique. Interrogé sur cette affaire, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré : "Nous ne suivons pas ce procès". Le mois dernier, une entrée au dossier du tribunal a montré que les nouvelles accusations portaient sur six articles différents du code pénal russe, notamment l'incitation et le financement d'activités extrémistes ainsi que la création d'une organisation extrémiste. (Reportage Reuters ; version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)