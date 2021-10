Navalny dédie son prix Sakharov aux militants anti-corruption

MOSCOU (Reuters) - Alexeï Navalny a dédié jeudi le prix Sakharov qui lui a été décerné par le Parlement européen à tous les militants anti-corruption à travers le monde.

Invoquant "l'esprit de liberté" de l'opposant russe, le Parlement européen a décerné mercredi ce prix qui tient son nom d'Andreï Sakharov, physicien, prix Nobel de la paix et dissident soviétique.

"Je suis juste l'un de ceux qui nombreux luttent contre la corruption parce que je considère que c'est non seulement une source de pauvreté et de dégradation des Etats, mais aussi la principale menace contre les droits de l'homme", a réagi Alexeï Navalny dans un message diffusé sur Twitter par ses avocats.

Alexeï Navalny, 45 ans, purge depuis février une peine de deux ans et demi de prison en Russie pour violation de son contrôle judiciaire.

"Je dédie mon prix à tous les combattants anti-corruption à travers le monde : des journalistes aux avocats, des responsables (il y en a, oui) et députés, à ceux qui descendent dans la rue pour soutenir cette lutte", a-t-il dit dans son message. "Je leur souhaite de la persévérance et du courage même dans les moments les plus effrayants."

Réagissant à l'attribution de cette récompense, le Kremlin a déclaré jeudi que personne ne pourrait contraindre la Russie à honorer l'octroi du prix Sakharov à l'opposant.

Selon Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, la décision de l'accorder à Alexeï Navalny a été prise par des personnes qui ne disposaient pas des informations adéquates.

Le prix Sakharov, décerné pour la première fois en 1988 à Nelson Mandela, est la plus haute distinction accordée par l'Union européenne aux actions en faveur des droits de l'homme.

Ce prix sera officiellement remis lors d’une cérémonie qui se tiendra dans l’hémicycle du Parlement européen à Strasbourg le 15 décembre.

(Reportage Gleb Stolyarov; version française Nicolas Delame, édité par Sophie Louet et Jean-Stéphane Brosse)