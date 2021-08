Navalny compare ses conditions de détention à un "camp de travail chinois"

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'opposant russe Alexeï Navalny, condamné en février à deux ans et demi de prison, a décrit pour la première fois ses conditions de détention en Russie qu'il compare à un "camp de travail chinois" dans un entretien accordé au New York Times.

Dans un échange manuscrit de 54 pages, Alexeï Navalny présente dans le détail le déroulement de ses journées, se disant victime d'une "violence psychologique", qui ne laisse pas de traces visibles.

Ses journées sont ainsi consacrées, dit-il, essentiellement au visionnage de la télévision d'Etat russe ou à des films de propagande, avec notamment cinq sessions quotidiennes, dont la première commence immédiatement après la gymnastique suédoise du matin, le petit-déjeuner et le balayage de la cour.

"Lire, écrire ou faire quoi que ce soit d'autre" est interdit, raconte-t-il au New York Times.

"On doit s'asseoir sur une chaise et regarder la télévision". Et si un détenu s'endort, ajoute-il, "les gardiens crient : 'Ne dors pas, regarde'".

"Tout est organisé pour que je sois sous contrôle maximum 24h/24".

L'opposant au président Vladimir Poutine dit également avoir souffert durant les premières semaines de sa détention de privation de sommeil, les gardes le réveillant plusieurs fois par nuit.

"Vous devez imaginer quelque chose comme un camp de travail chinois, où tout le monde marche en ligne et où des caméras vidéo sont accrochées partout. Il y a un contrôle constant et une culture de la dénonciation", écrit-il également.

Alexeï Navalny purge une peine de prison pour violation de sa liberté conditionnelle dans le cadre d'une affaire de détournement de fonds, des accusations qu'il rejette.

(Reportage Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)