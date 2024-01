Nauru rompt ses relations avec Taïwan après la victoire du candidat indépendantiste

SYDNEY/TAIPEI (Reuters) - Taïwan a perdu lundi un de ses rares alliés diplomatiques, l'île-Etat de Nauru, dans l'océan Pacifique, qui a opté pour un rapprochement avec la Chine après la victoire du candidat indépendantiste à l'élection présidentielle taïwanaise. La Chine fait depuis longtemps pression sur les rares pays à avoir établi des relations diplomatiques avec Taïwan, qu'elle considère comme faisant partie de son territoire. Les responsables taïwanais avaient prévenu qu'une élection de Lai Ching-te, considéré par Pékin comme un dangereux séparatiste, allait vraisemblablement accentuer l'isolement diplomatique de Taïwan, la plupart des pays pratiquement la politique d'"une seule Chine", au moins officiellement. Le gouvernement de Nauru, pays d'environ 12.000 habitants dont la seule ressource économique, le phosphate, est épuisée, a expliqué qu'il était "dans son meilleur intérêt" de rétablir pleinement ses relations diplomatiques avec la Chine, comme cela avait déjà été le cas entre 2002 et 2005. "Cela signifie que la République de Nauru ne reconnaît plus la République de Chine (Taïwan) comme un pays distinct mais plutôt comme une partie inaliénable du territoire chinois, et qu'elle rompt à partir d'aujourd'hui les 'relations diplomatiques' avec Taïwan", a-t-il indiqué dans un communiqué. Le vice-ministre taïwanais des Affaires étrangères, Tien Chung-kwang, a qualifié cette décision de "soudaine" lors d'une conférence de presse organisée à la hâte, et estimé que le calendrier de cette annonce, au lendemain de l'élection présidentielle, traduisait le mépris de Pékin pour la démocratie. "Taïwan n'a pas cédé à la pression (chinoise). Nous avons élu celui que nous voulions élire. C'est insupportable pour (Pékin)", a-t-il ajouté. Le ministère chinois des Affaires étrangères a au contraire salué la "décision" de Nauru, qui intervient aussi en plein désinvestissement de l'Australie, principal partenaire économique de l'île dont les habitants utilisent le dollar australien. Seuls douze pays ont encore des relations diplomatiques avec Taïwan, dont le Vatican, le Guatemala, le Paraguay et plusieurs autres Etats insulaires du Pacifique. (Rédigé par Kirsty Needham et Yimou Lee, version française Tangi Salaün, édité par)