Naufrage d'un bateau de migrants dans la Manche

par Peter Nicholls

DOUVRES, Angleterre (Reuters) - Un bateau transportant des migrants entre les côtes françaises et anglaises a fait naufrage au milieu de la Manche, dans la nuit de mardi à mercredi, causant la mort d'au moins quatre passagers malgré une importante opération de sauvetage, a annoncé le gouvernement britannique dans un communiqué.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a exprimé devant la Chambre des communes sa "tristesse" pour la "perte de vies tragique" qui a résulté de ce naufrage.

"Nous sommes de tout coeur avec tous ceux qui sont touchés (par ce drame) et nous rendons hommage à tous ceux qui ont participé à l'opération de sauvetage", a-t-il dit.

Le communiqué du gouvernement britannique, qui ne mentionne que les décès "confirmés", ne précise pas le nombre de personnes qui ont été secourues, ni leur nationalité.

Selon la radio britannique LBC, 43 migrants ont été repêchés dans les eaux glaciales de la Manche par la marine britannique, appuyée par son homologue française.

Dans une déclaration conjointe publiée dans la soirée, le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et son homologue britannique, Suella Braverman, ont indiqué qu'une "réponse coordonnée" avait été mise en oeuvre.

"Cet accident tragique (...) est un rappel brutal de l'urgente nécessité de détruire le modèle économique des passeurs", ont-ils dit.

"Nous sommes récemment convenus d'un cadre bilatéral renouvelé pour lutter contre l'immigration clandestine, avec une collaboration et un échange d'informations plus étroits (...)", ont-ils ajouté. "Nous avons empêché plus de 30.000 traversées jusqu'à présent cette année".

L'opération de secours d'ampleur a été déclenchée dans la nuit après des signalements vers 03h05 GMT suggérant qu'une embarcation était en difficulté au large de Dungeness, à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Douvres, a déclaré un porte-parole du gouvernement britannique.

Côté français, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a précisé qu'un navire - le bâtiment hydrographique Lapérouse - et un hélicoptère avaient participé à l'opération de sauvetage dans les eaux britanniques.

Un autre bateau, le Kermorvan, un patrouilleur des Garde-côtes des douanes françaises, a été déployé en renfort.

Il y a un peu plus d'un an, 27 migrants avaient succombé au naufrage de leur bateau gonflable dans la Manche en raison d'une mauvaise coordination entre les services de secours britanniques et français, dont la responsabilité est pointée du doigt par l'enquête judiciaire en cours, selon plusieurs médias français.

(Reportage de Peter Nicholls à Douvres, avec la contribution de Sarah Young, William James, Elizabeth Piper, Andrew MacAskill, Farouq Suleiman et Kate Holton à Londres ; Pascal Rossignol, John Irish et Geert de Clerq à Paris, rédigé par Myriam Rivet et Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault, Kate Entringer et Jean Terzian)