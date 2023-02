NatWest prévoit une hausse de taux de la Fed de 50 points de base en mars

Crédit photo © Reuters

par Samuel Indyk LONDRES (Reuters) - La banque britannique NatWest a indiqué s'attendre désormais à une hausse de 50 points de base des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) en mars à la suite de la publication vendredi de l'indice d'inflation PCE pour le mois de janvier aux Etats-Unis. Après la hausse des taux décidée lors de la réunion des 21 et 22 mars, la Fed devrait ensuite procéder à un relèvement de 25 points de ses taux en mai et en juin, ce qui porterait l'objectif des "fed funds" à 5,75%, contre un taux terminal à 5,25% auparavant, a ajouté NatWest. "Au regard des données sur l'inflation (publiées vendredi) et du fait que notre profil mensuel d'inflation de base montre à présent que le déflateur PCE de base préféré de la Fed se maintiendra au-dessus de 4% en rythme annuel jusqu'en juillet, nous relevons notre prévision du taux final des fonds fédéraux à 5,75%", écrit dans une note publiée vendredi Kevin Cummins, chef économiste chez NatWest Markets. Alors que la Fed avait décidé au terme de sa réunion du 31 janvier et du 1er février de relever le taux des "fed funds" de seulement un quart de point en raison notamment de données montrant un ralentissement de l'inflation, les indicateurs publiés depuis cette décision plaident désormais pour une accélération du coût du crédit. Aux Etats-Unis, le marché du travail reste tendu, les prix à la consommation sont globalement stables, les prix à la production sont en hausse et l'indice des prix PCE, mesure de l'inflation privilégiée par la Fed, montre même une accélération inattendue. Tout cela a incité les marchés à anticiper de nouvelles hausses de taux aux Etats-Unis et à exclure une éventuelle baisse en fin d'année. Selon les données de Refinitiv, les marchés monétaires tablent désormais sur un taux terminal des fonds fédéraux d'environ 5,4% d'ici la réunion de juillet de la Fed, contre un pic de taux à 5,2% il y a encore deux semaines. Goldman Sachs a indiqué le 17 février s'attendre à trois hausses de taux de la Fed cette année, au lieu de deux, après une série de statistiques macro-économiques aux Etats-Unis. (Reportage Samuel Indyk, version française Claude Chendjou, édité par Matthieu Protard)