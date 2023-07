Natation : Troisième médaille d'or pour Léon Marchand, titré sur le 200 m 4 nages à Fukuoka

par Matthieu Cointe (iDalgo) Où s'arrêtera Léon Marchand ? Titré sur le 400 m 4 nages en effaçant des tablettes le record du légendaire Michael Phelps, puis sur le 200 m papillon mercredi, le nageur français a remis le couvert lors de la finale du 200 m 4 nages durant les championnats du monde de natation à Fukuoka. Déjà sacré à Budapest en 2022 sur la discipline, le protégé de Bob Bowman conserve son titre et empoche une cinquième couronne mondiale, devenant, à 21 ans, le seul nageur tricolore à réussir une telle prouesse. Intouchable sous l'eau et en brasse, Léon Marchand a écrasé la concurrence avec un temps de 1:54.82, devant la paire britannique Duncan Scott (1:55.95) et Tom Dean (1:56.07).