Natation : Ryan Murphy champion du monde sur 100 m dos

Natation : Ryan Murphy champion du monde sur 100 m dos













par Matthieu Cointe (iDalgo) Ryan Murphy est le nouveau roi du 100 m dos ! Le nageur américain de 28 ans a réussi à devancer ses adversaires ce mardi en finale des championnats du monde de Fukuoka, au Japon. Il remporte son deuxième titre mondial en individuel après son sacre sur 200 m dos à Budapest en 2022. Avec un chrono de 52.22, Ryan Murphy s'impose devant le recordman du monde, l'Italien Thomas Ceccon (52.27), favori de la course et titré en 50 m papillon quelques jours plus tôt, et son compatriote Hunter Armstrong (52.58). Deux Français participaient à la finale et Yohann Ndoye-Brouard s'est octroyé la cinquième place alors que Mewen Tomac termine huitième.