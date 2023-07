Natation : Maxime Grousset en bronze sur le 50m papillon !

par Thomas Le Bourdelles (iDalgo) Maxime Grousset décroche la deuxième médaille française de ces championnats du monde après celle en or de Léon Marchand hier sur le 400m 4 nages. Favori du 50m papillon, Grousset n'a malheureusement pas été sacré champion et doit se contenter de la 3ème place avec un temps de 22"82, lui offrant néanmoins le bronze. C'est l'Italien Thomas Ceccon (22"68) qui remporte l'épreuve, lui qui avait déjà été titré sur cette distance lors des championnats d'Europe 2022 à Rome. Le jeune portugais de 18 ans, Diego Ribeiro, s'offre une belle deuxième place.