Natation : La France échoue au pied du podium sur le relais 4x100m 4 nages

par Thomas Le Bourdelles (iDalgo) Le triple médaillé d'or, Léon Marchand n'aura pas suffi ! Le relais homme français termine quatrième du 4x100m 4 nages avec un chrono de 3'29"88 malgré une grosse remontée de Maxime Grousset. Comme ses homologues féminines, la médaille d'or de cette discipline a été remportée par les Etats-Unis composés notamment de Ryan Murphy et de Dare Rose, médaillé de bronze sur le 100m papillon. La Chine, quatrième des séries, s'adjuge une belle médaille d'argent devant le relais australien. Les USA finissent ces championnats 2023 avec 7 titres mondiaux au compteur.