Natation : Katie Ledecky remporte le 1500 m nage libre et égale Michael Phelps

par Matthieu Cointe (iDalgo) Katie Ledecky s'inscrit encore un peu plus dans la légende du sport ! Mardi, la nageuse américaine s'est imposée en finale du 1500 mètres nage libre des championnats du monde de natation à Fukuoka en dominant outrageusement ses adversaires. À 26 ans, elle empoche un 20ème titre mondial en grand bassin et égale le record d'un certain Michael Phelps. La native de Washington.a démontré une nouvelle fois qu'elle était intouchable sur longue distance avec un chrono dont elle a le secret (15:26.27). L'Italienne Simona Quadarella (15:43.31) et la Chinoise Bingjie Li (15:45.71) complètent le podium. La Française Anastasiia Kirpichnikova termine quant à elle à la quatrième place (15:48.53).