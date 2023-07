Natation : Hubert Kos sacré sur 200 m dos, Mewen Tomac au pied du podium

par Matthieu Cointe (iDalgo) Une fin de course cruelle pour Mewen Tomac. Ce vendredi, le Français a terminé à la quatrième place de la finale de 200 mètres dos des championnats du monde natation de Fukuoka, au Japon, avec un temps de 1:55.79. Troisième à l'entame des 50 derniers mètres, le nageur de 21 ans a craqué en fin de course avant de se faire reprendre par le Suisse Roman Mityukov (1:55.34). Devant, le Hongrois Hubert Kos s'est imposé pour s'offrir le premier titre mondial de sa carrière à 20 ans (1:54.14) et permettre à la Hongrie d'empocher une première médaille d'or cette semaine. Champion du monde sur 100 mètres dos quelques jours plus tôt, Ryan Murphy (1:54.83) devra se contenter de l'argent.