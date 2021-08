Natation : Florent Manaudou remporte la médaille d'argent sur 50m, Caleb Dressel sacré

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Florent Manaudou s'est adjugé dimanche la médaille d'argent sur le 50m nage libre. Titré à Londres en 2012 et deuxième à Rio en 2016, le nageur français s'est offert une troisième médaille olympique. Le sacre est revenu à Caleb Dressel, alors médaillé d'or pour la quatrième fois dans ces JO de Tokyo (100 m, 100 m papillon et 4x100m). L'Américain a ajouté une cinquième et dernière breloque en or en remportant le relais 4x100m 4 nages. Les États-Unis ont établi un nouveau record du monde lors de cette finale (3'26''78). Le Brésilien Bruno Fratus complète le podium du 50m. Chez les dames, c'est l'Australienne Emma McKeon qui s'est imposée sur l'aller simple devant la Suédoise Sarah Sjöström et la Danoise Pernille Brume. Quelques minutes plus tard, McKeon s'est offert un deuxième titre dans cette journée avec le sacre sur le relais 4x100m 4 nages. Proches de remporter la finale, les Américaines prennent finalement la deuxième place pour 13 centièmes. Les Canadiennes complètent le podium. Vainqueur du 800m, Robert Fink s'est offert une seconde médaille d'or à Tokyo après sa victoire sur le 1 500m.