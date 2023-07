Natation : Chalmers titré sur le 100m nage libre, Grousset en bronze

par Thomas Le Bourdelles (iDalgo) Après avoir obtenu le bronze sur le 50m papillon , Maxime Grousset doit de nouveau se contenter de cette couleur de médaille. Cette fois-ci sur le 100m nage libre. Une discipline remportée par le multiple médaillé australien, Kyle Chalmers. Il s'impose en 47"15 devant l'américain Alexy. Le français Maxime Grousset complète donc le podium en ayant établi le nouveau record de France (47"42). Meilleur temps des demi-finales en 47"47, le jeune britannique de 20 ans Matthew Richards termine cinquième. A noter également que le précédent record national chinois a été battu par Pan. Il est désormais de 47"43.