Naples s'impose, Sassuolo patine

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Naples enchaîne après son succès en ouverture de la Serie A. Deuxième victoire de rang pour le Napoli qui s'impose 2 buts à 1 sur la pelouse du Genoa. Les visiteurs ont alors ouvert le score juste avant la pause par l'intermédiaire de Fabian Ruiz (39'). L'Espagnol conclut d'une superbe frappe qui finit dans le coin gauche des cages de Salvatore Sirigu. Mais les locaux n'ont pas lâché puisque Cambiasso égalise d'une superbe tête (69'). Les 22 acteurs se dirigeait alors vers un match nul, mais Mario Rui, d'une superbe tête arrache les 3 points pour Naples en toute fin de rencontre (84'). Au classement, le Napoli est sur le podium provisoire.

Dans l'autre match de la soirée, Sassuolo et la Sampdoria se sont quittés sur un score nul et vierge (0 - 0), malgré une partie animée (33 tirs au total). Les deux équipes se sont procuré des occasions, mais le réalisme a fait défaut aux 22 acteurs. Au classement, Sassuolo tombe à la 4e place, mais la Sampdoria récolte ses premiers points de la saison et pointe à la 14e place.