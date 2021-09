Naples facile vainqueur

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Naples écrase l’Udinese en s’imposant 4 buts à 0 en clôture de la 4e journée.

Le Napoli a fait la différence en première mi-temps grâce à Osimhen qui ouvre le score en reprenant victorieusement un ballon au point de penalty (24’). Quelques minutes, plus tard, Rrahami fait le break et permet à Naples de faire la différence avant la mi-temps (35’).

En seconde période, Koulibaly fait le break et permet aux locaux de s’envoler au score (52’) avant que Lozano ne participe également à la fête (84') en toute fin de rencontre. Les visiteurs enchaînent donc une 3e victoire en championnat et reste donc invaincu.

Grâce à ce succès, Naples reprend la tête du championnat devant l’Inter de Milan, alors que son adversaire du soir tombe au 8e rang.