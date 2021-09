Nantes fait chuter Angers

par Martin Schmuda (iDalgo)

Dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1 Uber Eats, Nantes a infligé la première défaite de la saison à Angers (4-1) au Stade Raymond-Kopa. Les Canaris ont démarré avec le couteau entre les dents et ont vite pris l'avantage grâce à Girotto (3') et Blas sur penalty (6'). Le SCO a répliqué par l'intermédiaire de Traoré (10'), mais Kolo Muani (23') et Blas, qui s'est offert un doublé en seconde période (79'), ont assuré la victoire de la Maison Jaune. Dans les autres rencontres de 15h, Clermont a arraché un match nul face à Brest (1-1) après l'expulsion de Gastien (50'), tout comme Montpellier, également réduit à dix, sur la pelouse de Troyes (1-1). Enfin, Reims et Lorient se sont neutralisés à Auguste-Delaune (0-0).