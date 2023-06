Nanterre : Une enquête judiciaire ouverte, le gouvernement mobilisé

Nanterre : Une enquête judiciaire ouverte, le gouvernement mobilisé













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Une information judiciaire pour homicide volontaire a été ouverte jeudi à l'encontre du policier auteur du tir mortel sur un adolescent de 17 ans dont la mort a provoqué une vague de violences dans plusieurs villes de France, poussant le gouvernement à se mobiliser en bloc. Le procureur de la République de Nanterre a requis le placement en détention provisoire du policier auteur du tir mardi à Nanterre (Hauts-de-Seine) sur l'adolescent, Nahel, qui avait refusé d'obtempérer à un contrôle routier. "En l'état des investigations et des éléments recueillis, le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme ne sont pas réunies", a déclaré Pascal Prache à l'occasion d'une conférence de presse. "Par conséquent, à l'issue de la garde à vue, le policier mis en cause pour avoir fait l'usage de son arme a été déféré aujourd'hui devant deux magistrats instructeurs co-saisis dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire du chef d'homicide volontaire", a-t-il ajouté, ce qui pourrait déboucher sur une mise en examen. Depuis mardi et la mort de Nahel, une vague de violences a secoué plusieurs communes de la région parisienne et les incidents se sont étendus la nuit dernière à plusieurs autres villes de France. Emmanuel Macron, qui avait réagi dès mercredi au drame, a jugé jeudi les violences "injustifiables" à l'ouverture d'une cellule de crise interministérielle convoquée au ministère de l'Intérieur. "L'émotion (...) impose le recueillement et le calme (et c'est ce qui) doit continuer à guider les prochaines heures et la marche blanche", a déclaré le chef de l'Etat à la presse, évoquant le cortège prévu à 14h00 à Nanterre à l'initiative de la famille de l'adolescent tué. EMBRASEMENT Le gouvernement redoute un embrasement similaire à celui de 2005 et des émeutes qui avaient touché les quartiers populaires partout dans le pays à la suite de la mort, à Clichy-sous-Bois, (Seine Saint Denis), de deux adolescents électrocutés à l'intérieur d'un poste électrique alors qu'ils cherchaient à échapper à un contrôle de police. La Première ministre Elisabeth Borne, qui a annulé un déplacement en Vendée, s'est rendue à Garges-Lès-Gonesse, une commune du Val-d'Oise touchée par les violences, tandis que le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a visité le tribunal de proximité d'Asnières (Hauts-de-Seine) incendié dans la nuit. En déplacement dans le département du Nord, également théâtre de violences, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé la mobilisation de 40.000 policiers et gendarmes pour la soirée de jeudi, dont 5.000 en région parisienne, soit une multiplication par quatre du dispositif policier déployé. "La réponse de l'Etat sera extrêmement ferme et dès ce soir il faut que chacun comprenne que l'ordre public va être rétabli", a-t-il affirmé à la presse depuis Tourcoing. Les violences de mercredi soir ont occasionné 180 interpellations et fait 170 blessés parmi les forces de l'ordre, selon Gérald Darmanin. Elisabeth Borne a par ailleurs exclu à ce stade de déclencher l'état d'urgence, un dispositif qui avait été lancé lors des émeutes de 2005 par le président d'alors, Jacques Chirac. Outre la région parisienne, des incidents ont été signalés dans la région de Tours, les environs de Rouen ou encore le département du Rhône, notamment Villeurbanne, où des tirs de mortier à l'intérieur d'un immeuble ont provoqué un incendie et entraîné son évacuation. Des incidents ont aussi été signalés dans le Nord, à Toulouse, Amiens ou Dijon, avec des tirs de feux d'artifice contre les forces de l'ordre et des incendies de véhicules et de bâtiments. A Nanterre, l'avenue Pablo Picasso, où doit débuter la marche blanche, était mercredi soir jonchée de véhicules retournés et incendiés. (Reportage Antony Paone, Stephanie Lecoq, Layli Foroudi, Dominique Vidalon et Juliette Jabkhiro, avec Richard Lough; rédigé par Jean Terzian, Zhifan Liu et Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)