Nanterre et Monaco assument leur statut, Strasbourg surpris par Cholet

par Arthur Cremers (iDalgo)

La suite de la première journée de Betclic Élite avait lieu ce samedi avec pas moins de cinq rencontres au programme sur les différents parquets français. Demi-finaliste des playoffs 2020-2021, Monaco s'est fait peur contre Roanne pour sa rentrée en ne s'imposant que de cinq points (75-80) après avoir compté jusqu'à 18 unités de marge. Dans le même temps, Le Mans n'a fait qu'une bouchée de Boulogne-Levallois (83-65) et s'est même permis de gérer lors du dernier quart-temps. La surprise du jour est venue du succès de Cholet à Strasbourg. Les Choletais, en difficulté la saison passée, ont vaincu 73-74 le dernier demi-finaliste de première division. Enfin, dans les deux autres affrontements du jour, Nanterre et Bourg-en-Bresse se sont respectivement imposés face à Limoges (88-87) et Pau-Orthez (71-79).