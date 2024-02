Namibie: Décès du président Hage Geingob à l'âge de 82 ans

(Reuters) - Le président de la Namibie, Hage Geingob, est décédé tôt dimanche à l'âge de 82 ans, a annoncé la présidence dans un message publié sur le réseau social X, anciennement Twitter. La présidence n'a pas indiqué les causes du décès de Hage Geingob. Il avait été annoncé à la fin du mois dernier que le chef d'Etat se rendrait aux Etats-Unis afin de recevoir des soins après s'être vu diagnostiquer un cancer. Le vice-président, Nangolo Mbumba, assurera l'intérim jusqu'à la tenue des élections présidentielle et législatives, prévues à la fin de l'année en Namibie. Hage Geingob est décédé à l'hôpital Lady Pohamb de Windhoek, la capitale namibienne, où il recevait des soins, a indiqué la présidence. Hage Geingob avait été élu pour la première fois à la présidence de la Namibie en 2015, année où il avait annoncé avoir survécu à un cancer de la prostate. Il avait remporté un second mandat en 2019. Né en 1941, Hage Geingob était un homme politique de premier plan avant même l'indépendance de la Namibie, en 1990. Il a notamment occupé les fonctions de président de l'Assemblée constituante chargée de rédiger la Constitution namibienne. Hage Geingob est ensuite devenu le premier Premier ministre de la Namibie, fonction qu'il a occupée de 1990 à 2002, puis de 2012 à 2015. (Reportage Nilutpal Timsina; version française Camille Raynaud)