Nakashima continue de surprendre, Norrie gâche la fête américaine

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Les quarts de finale du tournoi ATP de Los Cabos ont eu lieu cette nuit. Avec des Américains présents dans tous les affrontements, la possibilité d'un dernier carré 100% USA était possible. Mais Cameron Norrie a coupé court aux espérances. Opposé à Ernesto Escobedo pour ouvrir le bal, le Britannique n'a fait qu'une bouché de son adversaire en 1h23 (6-1/6-1). Malgré tout, trois joueurs du pays de l'Oncle Sam seront au rendez-vous. D'abord, John Isner et Taylor Fritz, favoris de leur match respectif, se sont facilement défaits de Alex Bolt (6-3/6-4) et Steve Johnson (6-4/6-4). La surprise est venue du jeune Brandon Nakashima. Tombeur de Sam Querrey en huitième, le 134ème mondial s'est cette fois-ci imposé face à Jordan Thompson (n°63). Le combat aura duré 2h49 et l'Américain de 19 ans l'a emporté au tie-break de la troisième manche. Score final 6-3/4-6/7-6(4).