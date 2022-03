Nagel (BCE) minimise le risque de "stagflation"

FRANCFORT, 16 mars (Reuters) - Le conflit entre l'Ukraine et la Russie va entraîner un ralentissement de la croissance économique en zone euro et une augmentation des prix sans pour autant se traduire par une "stagflation", a déclaré mercredi Joachim Nagel, président de la Bundesbank et membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne.

Partisan d'une certaine rigueur monétaire de la BCE, Joachim Nagel a déclaré que l'institution devait continuer sur la voie de la normalisation de sa politique monétaire et que la décision prise la semaine dernière de réduire davantage les soutiens exceptionnels à l'économie était le résultat d'un accord "bon et équilibré".

"Je ne m'attends pas actuellement à une 'stagflation', même si les effets de la guerre vont accroître le taux d'inflation et affaiblir la croissance économique", a-t-il dans une interview au quotidien allemand Handelsblatt.

Alors que le marché du travail allemand est déjà tendu et que la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée pourrait s'accentuer, aucune spirale salaires-prix n'est en cours, a déclaré Joachim Nagel. (Reportage Balazs Koranyi, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)