Nadal sorti des les huitièmes à Washington, Auger-Aliassime aussi

par Arthur Cremers (iDalgo)

Le tournoi ATP de Washington a perdu ses deux premières tête de série cette nuit. C'est d'abord Félix Auger-Aliassime, tête de série n°2, qui s'est incliné face à Jenson Brooksby 6-3/6-4. Plus tard, l'actuel numéro 3 mondial Rafael Nadal n'a pas tenu la distance contre Lloyd Harris. Malgré une réaction après la perte du premier set, l'Espagnol a cédé en trois manches 4-6/6-1/4-6. Parmi les autres favoris du rendez-vous américain, Jannik Sinner et Kei Nishikori se sont respectivement défaits de Sebastian Korda et Cameron Norrie pour rallier les quarts de finale. Sensation de ces dernières semaines car finaliste à Los Cabos puis Atlanta, Brandon Nakashima a été battu dans l'ultime round de son affrontement contre Denis Kudla. Dans les autres matchs, Johnson, Millman et McDonald se sont imposés.