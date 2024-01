"N'ayez pas peur", dit Dati après sa nomination surprise à la Culture

"N'ayez pas peur", dit Dati après sa nomination surprise à la Culture













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati, a tenu à rassurer vendredi les acteurs du secteur alors que sa nomination a constitué la principale surprise du gouvernement de Gabriel Attal. "Chacun sait que j'aime me battre, n'ayez pas peur", a affirmé l'ancienne ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy et maire du 7e arrondissement de Paris, lors de la passation de pouvoir Rue de Valois. La nomination de Rachida Dati - qui a été exclue de son parti, Les Républicains, dans la foulée - a suscité de nombreuses réactions, alors qu'elle s'affichait en fervente critique d'Emmanuel Macron. "Je comprends que cette nomination puisse surprendre. Moi, elle ne me surprend pas. Elle répond à un véritable besoin", a-t-elle déclaré devant la presse, affichant sa détermination à "agir, à écouter tous les acteurs de la culture de notre pays". Réputée pour son franc parler, elle a promis de mettre sa "combativité (...) au service de la culture". "La culture est un combat de tous les jours, dans un monde où les défis sont nombreux", a-t-elle ajouté, citant "la radicalisation, le communautarisme, le séparatisme". Rachida Dati succède à Rima Abdul Malak, qui a été longuement applaudie durant la passation de pouvoir. Située sur l'aile gauche de la Macronie, Rima Abdul Malak était donnée sortante du gouvernement en raison de ses prises de position, contre Gérard Depardieu notamment, qui ont irrité le chef de l'Etat, de même que ses réserves à l'égard de la loi immigration. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)