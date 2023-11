Musk cible une ONG après le retrait de publicités sur X

(Reuters) - X Corp (ex-Twitter), va porter plainte contre l'ONG spécialisée dans la lutte contre la désinformation Media Matters for America, a déclaré samedi son propriétaire Elon Musk après la suspension par de grands groupes de leurs publicités sur la plate-forme car elles étaient accolées selon Media Matters à des contenus pro-nazis. "X Corp va déposer une plainte thermonucléaire contre Media Matters et tous ceux qui ont conspiré dans cette attaque frauduleuse contre notre société", a promis le milliardaire sur X, sans identifier d'autres parties concernées. "Cette semaine, Media Matters for America a publié une histoire qui dénature complètement la véritable expérience sur X, dans une nouvelle tentative visant à saper la liberté d'expression et à tromper les annonceurs", a ajouté Elon Musk dans un communiqué attaché à son message. IBM a annoncé jeudi suspendre immédiatement toutes ces publicités sur X, dont certaines étaient placées selon Media Matters au côté de publications vantant Adolf Hitler et les nazis. D'autres groupes comme Disney, Warner Bros Discovery et Comcast ont fait de même vendredi. Elon Musk a publiquement approuvé mercredi un message antisémite sur X affirmant que les membres de la communauté juive entretiennent la haine contre les Blancs. La Maison blanche a réagi vivement vendredi en accusant le propriétaire de Tesla de faire une "promotion abjecte de la haine antisémite et raciste" en donnant crédit à des théories conspirationnistes. Depuis son rachat par Elon Musk en octobre 2022, Twitter, devenu X en juillet dernier, a réduit ses équipes de modération et accepté de nouveau des personnalités controversées, ce qui a conduit à une nette recrudescence des discours de haine sur la plate-forme selon les groupes de défense des droits civiques. (Mrinmay Dey à Bangalore, Jean-Stéphane Brosse pour le service français)