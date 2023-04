Musk affirme que Twitter est "à peu près à l'équilibre", avec 1.500 employés

par Akriti Sharma (Reuters) - Le directeur général de Twitter, Elon Musk, a déclaré mercredi que le réseau social était "à peu près à l'équilibre", la plupart de ses annonceurs étant revenus et ses efforts agressifs de réduction des coûts ayant commencé à porter leurs fruits après des licenciements massifs. Lors d'un entretien avec la BBC diffusé en direct sur Twitter Spaces, Elon Musk a déclaré que Twitter comptait environ 1.500 employés actuellement, ce qui représente un net recul par rapport aux "quelque 8.000 membres du personnel" que comptait l'entreprise avant qu'il ne la prenne en charge en octobre. Twitter se trouve dans une situation de flux de trésorerie négatif de 3 milliards de dollars (2,75 milliards d'euros), a précisé le directeur général, ajoutant qu'il avait dû prendre des mesures drastiques, en faisant référence aux licenciements à grande échelle. "Nous pourrions avoir un flux de trésorerie positif ce trimestre si les choses se passent bien", a déclaré Elon Musk durant l'entretien à la BBC, qui a attiré plus de 3 millions d'auditeurs, ajoutant que l'entreprise a actuellement un nombre d'utilisateurs plus élevé que jamais. Twitter a été frappé par une baisse massive de la publicité depuis l'acquisition par le milliardaire américain en raison, avait dit Elon Musk, de la nature cyclique des dépenses publicitaires et de décisions "politiques". La plupart des annonceurs sont revenus, a-t-il précisé à la BBC. (Reportage Akriti Sharma ; Version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)