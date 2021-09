Musetti craque, les Espagnols également

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Lorenzo Musetti ne verra pas le second tour à Sofia en Bulgarie. L’Italien s’est incliné contre le local de l’épreuve Kuzmanov, titulaire d’une wildcard. Le 61 à l’ATP a craqué physiquement dans la dernière manche pour s’incliner en 3 sets (7-6/6-7/6-3) et 3 h 04 de jeu.

Ça ne sourit pas pour les Espagnols en Bulgarie avec les défaites de Pedro Martinez et Jaume Munar contre respectivement Laslo Djere en deux manches (7-6/6-3) et Marcos Giron en trois sets (7-6/1-6/4-6).

Dans les autres matchs, John Millman se défait sans problème du Suédois Mikael Ymer en 2 manches (6-2/6-4).

Et enfin dans la dernière rencontre du jour, le Biélorusse Egor Gerasimov élimine le Canadien Vasek Pospisil en 3 manches (5-7/7-6/6-3) et 2 h 38 de match.