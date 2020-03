Municipales: Participation de 38,77% à 17h, 16 points de moins qu'en 2014

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le taux de participation au premier tour des élections municipales s'élevait à 38,77% dimanche à 17h00 en France métropolitaine, en retrait de près de seize points par rapport au précédent scrutin en 2014, a annoncé le ministère de l'Intérieur.

Cette faible participation confirme les inquiétudes relatives à l'organisation de ce scrutin dans le contexte inédit de l'épidémie de coronavirus. Lors du scrutin de 2014, le taux de participation s'élevait à la même heure à 54,72%.

Quelque 47,6 millions de Français sont appelés à désigner leurs maires et conseillers municipaux dans quelque 35.000 communes. Les opérations de vote, qui ont débuté à 08h00 avec des consignes particulières de sécurité sanitaire et de prévention, fermeront, selon les villes, entre 18h00 et 20h00.

Un second tour est programmé dimanche prochain, le 22 mars.

(Marine Pennetier)