Multiplex Ligue 1 : Reims enregistre sa première victoire, Saint-Etienne n'y arrive toujours pas

Crédit photo © Reuters

par Jerome Vinette (iDalgo)

Pour la suite de cette cinquième journée de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne a enregistré sa deuxième défaite de la saison en cinq matchs face à Montpellier (2-0) et ne parvient toujours pas à sortir de la lanterne rouge au classement (19e). Le SCO d'Angers a fait match nul contre le Stade Brestois (1-1). Le RC Lens a évité la catastrophe de justesse en s'imposant 2-3 sur le terrain des Girondins de Bordeaux. Florian Sotoca a sauvé son équipe à la 96ème minute grâce à un pénalty décisif. Les Lensois restent toujours invaincus avec Nice, Marseille, Angers et Paris. Rennes peut nourrir quelques regrets après son revers face au Stade de Reims (0-2) et l'ESTAC de Troyes a enregistré son premier succès face au FC Metz (0-2). Cette nouvelle défaite pour les Messins est synonyme de record de matchs sans victoire à domicile égalé.