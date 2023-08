M&S relève ses prévisions annuelles de bénéfice

par James Davey (Reuters) - Marks & Spencer a revu à la hausse ses prévisions annuelles de bénéfice mardi, le détaillant britannique affirmant qu'il continuait à gagner des parts de marché dans ses activités d'habillement, de décoration et d'alimentation. Le groupe a déclaré s'attendre désormais à une croissance du bénéfice pour l'ensemble de l'exercice 2023-24, alors qu'il prévoyait auparavant une légère baisse. Les résultats semestriels, prévus en novembre, devraient montrer "une amélioration significative" par rapport aux attentes précédentes, a ajouté le groupe. Le titre Marks & Spencer prenait 8,1% à 8h09 GMT. M&S, comme d'autres grands détaillants, a bénéficié de la bonne tenue des dépenses de consommation malgré une crise du coût de la vie qui entre dans sa deuxième année en Grande-Bretagne, sous l'effet de 14 hausses consécutives des taux d'intérêt destinées à lutter contre l'inflation. Au début du mois, le détaillant de vêtements Next a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice pour la deuxième fois en trois mois. Au cours des 19 premières semaines de l'année, les ventes de produits alimentaires à périmètre constant ont augmenté de plus de 11%, tandis que les ventes de vêtements et de produits pour la maison ont progressé de plus de 6% sur la même base, a indiqué M&S. La marge d'exploitation "est restée solide". Le groupe a précisé qu'il progressait bien dans son programme de restructuration de l'entreprise, mais il a mis en garde sur les incertitudes de la conjoncture économique. "Les perspectives économiques restent très incertaines et le marché de la consommation risque de se resserrer à mesure que l'année avance". (Reportage James Davey à Londres et Yadarisa Shabong à Bangalore, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)