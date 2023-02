Mouvement de foule à La Défense après un suicide

Mouvement de foule à La Défense après un suicide













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La préfecture de police de Paris a annoncé samedi qu'un homme s'est suicidé dans le quartier d'affaires de La Défense, dans les Hauts-de-Seine, entraînant un important mouvement de foule.

La chute d'un homme de plusieurs étages aurait provoqué un bruit important, interprété par les passants comme un coup de feu, ont rapporté plusieurs médias. "Aucun coup de feu" n'a été tiré, a déclaré une porte-parole de la préfecture, démentant des informations relayées sur les réseaux sociaux. La préfecture de police a annoncé sur Twitter en fin d'après-midi que les services de police étaient sur place. (Laetitia Volga avec Sudip Kar-Gupta)