MotoGP : Le Grand Prix du Kazakhstan annulé

MotoGP : Le Grand Prix du Kazakhstan annulé













par Antonin Gizolme (iDalgo) Initialement prévu au début du mois de juillet, le Grand Prix du Kazakhstan, entré dans le calendrier cette année, est finalement annulé. Pour causes, "les travaux d'homologation en cours sur le circuit, associés aux défis opérationnels mondiaux actuels" selon le communiqué des instances concernées. Le nouveau tracé de 4,495 km ne sera pas remplacé, laissant le championnat se dérouler sur 20 manches, avec une nette coupure de six semaines entre le Grand Prix des Pays-Bas et celui de Grande-Bretagne dans le courant de l'été.