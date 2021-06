Moto : Fabio Quartararo signe son quatrième succès de la saison aux Pays-Bas

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Sur la piste d'Hassen, Fabio Quartararo (Yamaha) a remporté dimanche le Grand Prix des Pays-Bas. Parti deuxième, le Français a réalisé un magnifique départ pour prendre les commandes de la course dès le premier tour. Son coéquipier Maverick Viñales a terminé à la deuxième place et a offert le doublé à l'écurie Yamaha. L'Espagnol Joan Mir (Suzuki) complète le podium. Le Français Johann Zarco (Ducati) finit quatrième de cette course aux Pays-Bas et devance Miguel Oliveira (KTM). Marc Marquez (Honda) s'est contenté de la septième place. Vainqueur à dix reprises sur la piste d'Hassen, Valentino Rossi (Yamaha) n'a pas terminé la course à la suite d'une chute survenue en début de course. Grâce à ce succès, Quartararo conforte sa position de leader au classement des pilotes et compte 34 points d'avance sur son compatriote Johann Zarco.