Moto : Fabio Quartararo déjà en forme !

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

La Moto GP est de retour ce weekend après plus de cinq semaines de pause. Les pilotes se sont donnés rendez-vous sur le Red Bull Ring en Autriche pour la dixième manche de la saison.

Une troisième séance déterminante pour la qualification et riche en rebondissements. Malmenés tout au long de cette dernière, les tricolores ont attendu les derniers instants pour se qualifier directement en Q2. Fabio Quartararo a su relever la tête pour se classer second de la séance après une journée d'hier compliquée (8ème et 15ème temps) marquée par des conditions détrempées lors de la FP2. Johan Zarco quant à lui, plus à l'aise hier (respectivement 9ème et 2ème), n'a pas tremblé aujourd'hui pour accéder à la Q2 avec un sixième temps. La FP4 a confirmé le regain de forme du niçois avec la meilleure marque chronométrique de la séance en 1.23. 816. Le pilote Yamaha devra se méfier de son coéquipier Maverick Viñales et du pilote Ducati Bagnaia. Le second pilote tricolore s'est montré plus en retrait avec le 12ème temps de la dernière séance.

Rendez-vous pour les qualifications dès 14 h 10.