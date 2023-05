Moscou visée par des drones ukrainiens, tous abattus selon la Russie

par Guy Faulconbridge MOSCOU (Reuters) - L'Ukraine a lancé mardi l'une de ses plus importantes attaques de drones visant Moscou, ont déclaré les autorités russes, selon lesquelles tous les engins ont été détruits alors qu'ils s'approchaient de la capitale. Aucun décès n'est à déplorer, ont ajouté les autorités. Le ministère russe de la Défense a déclaré que huit drones avaient été tirés sur la ville. "Trois d'entre eux ont été supprimés à l'aide d'équipement électronique. Ils ont perdu le contrôle et ont dévié de leurs cibles. Cinq autres drones ont été abattus par le système de missiles sol-air Pantsir-S de la région de Moscou", a-t-il dit. Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a fait état de deux blessés, dont l'un a été hospitalisé. Les habitants de plusieurs appartements ont été brièvement évacués. Les aéroports de Moscou sont restés ouverts. Alors que la Russie multiplie ces derniers jours les attaques aériennes sur Kyiv, les attaques ukrainiennes de drones en territoire russe s'intensifient depuis plusieurs semaines. Selon le New York Times, les services de renseignement américains estiment que l'Ukraine est à l'origine d'une attaque de drones sur le Kremlin début mai. Le Comité d'enquête fédéral russe a déclaré que plusieurs drones avaient été détruits et que la chute de débris avait provoqué des dégâts mineurs mais n'a pas précisé le nombre d'engins abattus. D'après la chaîne Telegram Baza, qui dispose de bonnes sources au sein des services de sécurité, environ 25 drones ont été tirés sur Moscou. La chaîne RBK a cité une source anonyme au ministère de la Défense selon laquelle plus de 10 drones ont été abattus. (Reportage Reuters, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)