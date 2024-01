Moscou vise des infrastructures ukrainiennes, Kyiv cible la Crimée

30 janvier (Reuters) - - La Russie a lancé mardi 35 drones d'attaque et deux missiles guidés sur des infrastructures énergétiques et militaires situées près de la ligne de front et dans d'autres régions ukrainiennes, a annoncé l'armée de l'air ukrainienne. Le ministère russe de la Défense a de son côté annoncé la destruction ou l'interception de 21 drones ukrainiens tirés vers la péninsule annexée de Crimée et sur les régions russes de Belgorod, Briansk, Kalouga et Toula, rapportent les agences de presse russes. Les systèmes de défense aérienne ukrainienne ont détruit 15 des 35 drones, a annoncé l'armée de l'air sur Telegram. (Lidia Kelly à Melbourne; version française Zhifan Liu)