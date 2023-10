Moscou veut installer une base navale permanente en Abkhazie

Moscou veut installer une base navale permanente en Abkhazie













MOSCOU, 5 octobre (Reuters) - La Russie a signé un accord pour l'installation d'une base navale permanente en Abkhazie, sur les rives de la mer Noire, a déclaré jeudi le dirigeant de la région séparatiste géorgienne cité par le journal Izvestia, au lendemain d'une rencontre avec Vladimir Poutine. La flotte russe de la mer Noire, basée à Sébastopol dans la péninsule ukrainienne de Crimée annexée par Moscou en 2014, est régulièrement la cible d'attaques des forces ukrainiennes depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Selon un article paru mercredi dans le Wall Street Journal, Moscou a retiré l'essentiel de sa flotte de Sébastopol en raison des raids répétés de Kyiv, information que le Kremlin n'a pas souhaité commenter. "Nous avons signé un accord et dans un proche avenir, il y aura une base permanente de la marine russe dans le district d'Otchamtchira", a déclaré aux Izvestia le président autoproclamé de l'Abkhazie, Aslan Bjania. Interrogé à ce sujet, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, n'a pas souhaité non plus faire de commentaire, renvoyant au ministère de la Défense. La Russie a reconnu l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, deux régions sécessionnistes géorgiennes, comme Etats indépendants après la guerre entre Moscou et Tbilissi remportée en cinq jours par les forces russes pendant l'été 2008. L'Occident accuse la Russie d'avoir annexé de fait les deux régions, que seuls la Russie, le Venezuela, le Nicaragua, Nauru et la Syrie considèrent comme des pays indépendants. L'idée d'une base navale russe en Abkhazie a émergé dès 2009, suscitant les inquiétudes de l'Otan. Trois pays membres de l'Alliance atlantique bordent la mer Noire : Bulgarie, Roumanie et Turquie. (Guy Faulconbridge, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)