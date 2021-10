Moscou va se reconfiner pour tenter d'endiguer l'épidémie de COVID-19

MOSCOU (Reuters) - Le maire de Moscou a annoncé jeudi que la capitale russe serait de nouveau confinée à partir du 28 octobre, alors que l'épidémie de COVID-19 est hors de contrôle en Russie.

Sergueï Sobianine a précisé que tous les restaurants, bars et magasins non essentiels de Moscou fermeraient à compter de jeudi prochain. Seuls les supermarchés et les pharmacies pourront rester ouverts.

La mairie de Moscou avait déjà annoncé mardi que toutes les personnes âgées de plus de 60 ans devraient se confiner pour quatre mois à compter du 28 octobre, et que les entreprises devraient recourir à 30% de télétravail au moins jusqu'à fin février.

Le président Vladimir Poutine a décrété de son côté mercredi une semaine chômée dans l'ensemble de la Russie du 30 octobre au 7 novembre, qui pourra être anticipée ou prolongée au niveau de chaque région.

La Russie, où la campagne de vaccination est très en retard, a fait état jeudi d'un record de nouveaux cas de contamination (36.339) et de décès (1.036) en 24 heures depuis le début de la pandémie de COVID-19.

(Maxim Rodionov, version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)