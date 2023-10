Moscou s'apprête à révoquer la ratification du traité d'interdiction des essais nucléaires, selon un responsable

MOSCOU (Reuters) - La Russie a signalé vendredi qu'elle s'apprêtait à révoquer la ratification du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE), après que le président russe Vladimir Poutine a évoqué la possibilité de reprendre les essais de ce type. Viatcheslav Volodine, le président de la chambre basse du Parlement russe, a annoncé que la question de la révocation du traité serait "certainement" examinée lors de la prochaine réunion du conseil de la Douma d'État. Jeudi, au cours d'une conférence organisée à Sotchi, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie devrait envisager de revenir sur la ratification du TICE, car les États-Unis, pourtant signataires, n'ont jamais ratifié le traité. Le chef du Kremlin a estimé que la doctrine nucléaire russe n'avait pas besoin d'être mise à jour mais a indiqué qu'il n'était pas encore prêt à dire si la Russie avait besoin de reprendre ses essais nucléaires. Une reprise des essais nucléaires par la Russie ou les États-Unis marquerait une nouvelle étape alors que les tensions entre les deux pays atteignent leur point culminant depuis la crise des missiles de Cuba en 1962. "La situation dans le monde a changé", a déclaré Viatcheslav Volodine. "Washington et Bruxelles ont déclenché une guerre contre notre pays". Les propos de Vladimir Poutine et Viatcheslav Volodine indiquent que la Russie est presque certaine de revenir sur la ratification du traité, qui interdit les explosions nucléaires par tout le monde et en tout lieu. La Russie, qui a hérité des armes nucléaires de l'Union soviétique, possède le plus grand nombre d'ogives nucléaires au monde. Au cours des cinq décennies qui se sont écoulées entre 1945 et le traité d'interdiction complète des essais nucléaires de 1996, plus de 2.000 essais nucléaires ont été effectués, dont 1.032 par les États-Unis et 715 par l'Union soviétique, selon les Nations unies. L'Union soviétique a effectué son dernier essai en 1990 et les États-Unis en 1992. (Reportage Guy Faulconbridge ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)