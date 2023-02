Moscou revendique des succès dans la région de Louhansk

par Pavel Polityuk KYIV (Reuters) - La Russie a revendiqué mercredi une avancée de ses troupes sur le front est en Ukraine, dans la région de Louhansk, où Kyiv a décrit la situation comme difficile. Le ministère russe de la Défense a déclaré que les forces ukrainiennes avaient dû se replier face aux assauts russes qui ont brisé deux lignes de défense adverses, des informations impossibles à vérifier de source indépendante. "Durant l'offensive (...), les troupes ukrainiennes se sont repliées au hasard jusqu'à trois kilomètres des lignes précédemment occupées", a dit le ministère sur Telegram. "Même la seconde ligne de défense plus fortifiée de l'ennemi n'a pas pu arrêter la percée de l'armée russe, "a-t-il ajouté. Une source au sein du cabinet du président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré que les forces ukrainiennes avaient repoussé des attaques dans la région de Louhansk en ajoutant : "La situation dans la région reste difficile." Dans son point matinal, l'état-major des forces ukrainiennes n'a de son côté mentionné mercredi aucun revers significatif dans la région de Louhansk. Il a déclaré que des unités ukrainiennes avaient repoussé des attaques autour d'une vingtaine de localités, dont Bakhmout, théâtre d'une bataille féroce depuis des mois dans la région de Donetsk, que les Russes cherchent à contrôler pour s'ouvrir une voie plus à l'ouest, vers les grandes villes de Kramatorsk et Sloviansk. "LA VITESSE EST ESSENTIELLE" Dans son allocution vidéo quotidienne mardi soir, Volodimir Zelensky a déclaré que la Russie tentait d'engranger rapidement des succès militaires avant que l'Ukraine ne parvienne à renforcer ses moyens avec le concours de ses alliés. "C'est pour cette raison que la vitesse est essentielle", a dit le président ukrainien alors que les ministres de la Défense de l'Otan sont réunis à Bruxelles. "Aller vite pour adopter des décisions, les mettre en oeuvre, livrer des fournitures, former. La vitesse sauve des vies humaines", a-t-il dit. "La situation sur la ligne de front, en particulier dans les régions de Donetsk et Louhank, reste très difficile. Les batailles se jouent littéralement pour chaque centimètre carré de terre ukrainienne", a ajouté Volodimir Zelensky. A Bakhmout, selon l'expert militaire ukrainien Oleh Jdanov, les combats se déroulent "autour de chaque maison". "La situation reste très difficile mais sous le contrôle de nos forces et la ligne de front n'a pas bougé", a-t-il affirmé dans une vidéo postée sur YouTube. L'Ukraine utilise pour l'heure plus de munitions que ses alliés occidentaux ne peuvent en fabriquer et Kyiv réclame des avions de combat et des missiles de longue portée pour contrer l'offensive russe en cours. Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a assuré mardi à Bruxelles que l'Otan et les autres alliés de l'Ukraine continueraient à soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. Les représentants des pays membres de l'Union européenne se réunissent également à Bruxelles pour débattre d'un dixième train de sanctions à l'encontre de Moscou qui porterait, selon la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, sur quelque 11 milliards d'euros d'échanges commerciaux entre la Russie et le bloc communautaire. Depuis le déclenchement de son invasion il y a près d'un an, la Russie contrôle aujourd'hui une partie des régions de Kherson et Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, la quasi-totalité de la région de Louhansk et la moitié environ de celle de Donetsk, dans l'Est. La chambre haute du Parlement russe se réunira le 22 février en session extraordinaire pour examiner des lois sur l'intégration de ces quatre régions unilatéralement annexées en septembre dernier par Moscou, une initiative condamnée par la communauté internationale. (version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)