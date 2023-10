Moscou remercie Pyongyang pour son soutien pour la guerre en Ukraine

SEOUL, 19 octobre (Reuters) - Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a effectué une visite en Corée du Nord lors de laquelle il a remercié Pyongyang pour son soutien dans la guerre en Ukraine et a promis le "soutien total et la solidarité" de Moscou envers le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, ont dit jeudi ses services. Ce déplacement de Sergueï Lavrov est considéré comme une étape préalable à l'organisation d'une venue en Corée du Nord du président russe Vladimir Poutine, qui a renforcé la coopération de la Russie avec l'île politiquement isolée. Au cours d'une réception, le chef de la diplomatie russe a déclaré que Moscou valorise "profondément" le soutien "inébranlable" de Pyongyang pour la guerre en Ukraine, que la Russie présente comme une "opération militaire spéciale". Kyiv et ses alliés dénoncent une invasion. "De même", a-t-il ajouté, la Russie présente son "soutien total et sa solidarité aux aspirations" de la Corée du Nord, selon le texte de son discours publié sur le site internet du ministère russe des Affaires étrangères. La presse officielle nord-coréenne a dit voir dans la visite de Sergueï Lavrov une "occasion importante" pour consolider encore davantage les liens bilatéraux, un mois après le déplacement en Russie de Kim Jong-un, qui quitte rarement l'île. (Reportage Soo-hyang Choi et Jack Kim; version française Jean Terzian)