Moscou promet de riposter à la "saisie" par la Pologne d'une école russe à Varsovie

MOSCOU (Reuters) - La Russie a promis samedi de répondre sévèrement à ce qu'elle a qualifié de "saisie" illégale par la Pologne du bâtiment abritant l'école de son ambassade à Varsovie. La chaîne publique polonaise TVP Info avait rapporté plus tôt que la police s'était rendue devant l'école de l'ambassade russe dans la matinée. Interrogé sur cet incident, un porte-parole du ministère polonais des Affaires étrangères a déclaré à Reuters que le bâtiment abritant cette école appartenait à l'Etat polonais. Dans un communiqué, la diplomatie russe a fait savoir que les autorités polonaises avaient fait irruption sur le site de l'école dans le but de s'en saisir. "Nous considérons ce dernier acte hostile des autorités polonaises comme une violation flagrante de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et comme une intrusion dans la propriété diplomatique russe en Pologne", a déclaré le ministère. "Une démarche si insolente de Varsovie, qui dépasse le cadre de relations interétatiques civilisées, ne restera pas sans réaction sévère et sans conséquences pour les autorités polonaises et les intérêts polonais en Russie", a ajouté le ministère. Lukasz Jasina, porte-parole du ministère polonais des Affaires étrangères, a déclaré à Reuters que la Russie avait le droit de protester, mais que la Pologne agissait dans le respect de la loi. "Notre avis, qui a été confirmé par les tribunaux, est que cette propriété appartient à l'Etat polonais et que la Russie s'en est emparée illégalement", a-t-il poursuivi. (Reportage de Reuters, avec Alan Charlish à Varsovie, version française Laetitia Volga)