Moscou prévoit d'inviter les taliban à des négociations le 20 octobre

MOSCOU (Reuters) - La Russie prévoit d'inviter des représentants des taliban à prendre part à des négociations internationales au sujet de l'Afghanistan le 20 octobre, a déclaré jeudi le représentant spécial du président Vladimir Poutine pour l'Afghanistan.

Zamir Kabulov, le représentant, n'a pas donné plus de précision sur les discussions prévues dans ses déclarations, rapportées par des agences de presse russes.

En mars, Moscou a accueilli une conférence internationale sur l'Afghanistan au cours de laquelle la Russie, les États-Unis, la Chine et le Pakistan ont publié une déclaration commune appelant à un accord de paix.

Depuis, les États-Unis et leurs alliés ont retiré leurs troupes d'Afghanistan et les taliban ont pris le pouvoir et formé un nouveau gouvernement.

Vladimir Poutine a par ailleurs eu un entretien téléphonique jeudi avec le président du Tadjikistan, Emomali Rakhmon, au cours duquel les deux dirigeants ont discuté de la situation sécuritaire concernant les derniers développements en Afghanistan, a indiqué la présidence tadjike dans un communiqué.

(Reportage Maria Kiselyova, rédigé par Gabrielle Tétrault-Farber; version française Valentine Baldassari, édité par Blandine Hénault)