Moscou prêt à respecter le traité New Start si Washington renonce à être "hostile"

MOSCOU (Reuters) - La Russie est prête à se conformer pleinement au traité bilatéral New Start limitant les arsenaux nucléaires russes et américains jusqu'en 2026 si Washington abandonne sa "position hostile" à l'égard de Moscou, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, cité par les agences de presse russes. Les Etats-Unis se sont eux aussi dits cette semaine prêts à se conformer à ce traité si Moscou en faisait de même. En attendant, Washington a indiqué qu'il arrêterait de fournir à la Russie certaines notifications requises dans le cadre du traité, dont des données de localisation de leurs missiles et lanceurs, en représailles aux "violations continues" par Moscou de l'accord. Le président russe, Vladimir Poutine, a annoncé en février dernier que Moscou suspendait sa participation à New Start, sans toutefois se retirer formellement du traité, exigeant que Washington mette fin à son soutien à l'Ukraine et demandant un accord multilatéral qui inclurait la France et la Grande-Bretagne. Selon Sergueï Riabkov, la décision américaine ne constitue pas une surprise pour Moscou et le choix de la Russie de suspendre le traité New Start reste valable en dépit des mesures de représailles. "Quelles que soient les mesures ou contre-mesures prises par les Etats-Unis, notre décision de suspendre le traité Start est inébranlable", a-t-il déclaré, cité par l'agence de presse TASS. "Et notre propre condition pour revenir à un traité pleinement opérationnel est que les Etats-Unis abandonnent leur position fondamentalement hostile à l'égard de la Russie", a-t-il ajouté. (Reportage Reuters)